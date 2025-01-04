A101 market kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli?

A101’in merakla beklenen Haftanın Yıldızları kataloğu açıklandı. 04-10 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, birbirinden çeşitli ürünlerde büyük indirimler sunuluyor.

Mert Sagit Mert Sagit
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A101 market kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli? - Resim: 1


A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu Yayınlandı: 04-10 Ocak 2025 İndirimleri

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürün arayanlar, bu indirim döneminde sebzeden kahveye, peynirden çaya kadar birçok ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşabilecek.

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A101 market kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli? - Resim: 2

İndirimli alışveriş fırsatlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar için işte A101 kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

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A101 market kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli? - Resim: 3

- Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 249 TL
- Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 75 TL
- Torku / Kaanlar Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL
- Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 72,50 TL
- Ülker Teremyağ Kase Margarin 400 gr 49,95 TL
- Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 109 TL
- Doyfarm Piliç Salam 850 gr 59 TL
- Lezita Piliç Salam 800 gr 55 TL
- Lezita Piliç Nugget 300 gr 35 TL
- Kemal Kükrer %100 Nar Ekşisi 250 ml 89 TL
- Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 144 gr 12,50 TL
- Tursil Toz Deterjan 1,5 Kg 59 TL
- Miss Arap Sabunu 1 Litre 39,50 TL

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A101 market kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli? - Resim: 4

10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli olan indirimli ürünler ise şöyle:

- LAV Buket Çay Seti 12 Parça 99 TL 
- Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml 119 TL 
- Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 89 TL 
- Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 gr 65 TL

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A101 market kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli? - Resim: 5

Bazı sebze ve meyvelerde de indirim geçerli. İşte o ürünler:

- İthal Muz: 72,50 TL
- Portakal: 24,50 TL
- Patates: 11,75 TL
- Avokado: 31,50 TL
- Çarliston Biber Paket: 25,50 TL
Limon: 21,75 TL

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A101 market kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli? - Resim: 6

Çok Al Az Öde kampanyasında geçerli ürünlerin fiyatları ise şöyle:

- 20'li Birşah Ayran: 110 TL

- 20'li Cafex kahve çeşitleri: 75 TL

- 27'li Birşah Milkino süt çeşitleri: 216 TL

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a101 market fiyatları