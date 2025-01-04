A101 market kataloğu: 04-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli?
A101’in merakla beklenen Haftanın Yıldızları kataloğu açıklandı. 04-10 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, birbirinden çeşitli ürünlerde büyük indirimler sunuluyor.
A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu Yayınlandı: 04-10 Ocak 2025 İndirimleri
Uygun fiyatlı ve kaliteli ürün arayanlar, bu indirim döneminde sebzeden kahveye, peynirden çaya kadar birçok ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşabilecek.
İndirimli alışveriş fırsatlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar için işte A101 kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...
- Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 249 TL
- Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 75 TL
- Torku / Kaanlar Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 1 Kg 159 TL
- Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 72,50 TL
- Ülker Teremyağ Kase Margarin 400 gr 49,95 TL
- Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 109 TL
- Doyfarm Piliç Salam 850 gr 59 TL
- Lezita Piliç Salam 800 gr 55 TL
- Lezita Piliç Nugget 300 gr 35 TL
- Kemal Kükrer %100 Nar Ekşisi 250 ml 89 TL
- Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 144 gr 12,50 TL
- Tursil Toz Deterjan 1,5 Kg 59 TL
- Miss Arap Sabunu 1 Litre 39,50 TL
10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli olan indirimli ürünler ise şöyle:
- LAV Buket Çay Seti 12 Parça 99 TL
- Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml 119 TL
- Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 89 TL
- Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 gr 65 TL
Bazı sebze ve meyvelerde de indirim geçerli. İşte o ürünler:
- İthal Muz: 72,50 TL
- Portakal: 24,50 TL
- Patates: 11,75 TL
- Avokado: 31,50 TL
- Çarliston Biber Paket: 25,50 TL
Limon: 21,75 TL
Çok Al Az Öde kampanyasında geçerli ürünlerin fiyatları ise şöyle:
- 20'li Birşah Ayran: 110 TL
- 20'li Cafex kahve çeşitleri: 75 TL
- 27'li Birşah Milkino süt çeşitleri: 216 TL