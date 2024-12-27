A101'de dev indirim! 27 Aralık aktüel ürünler
Yeni yıla ilişkin indirim kampanyaları hazırlayan ve bu kapsamda, yeni aktüel kataloğunu yarın paylaşacağını duyuran A101, 27 Aralık’a kadar birçok ürüne indirim geldiğini açıkladı. İşte A101’deki indirimli ürünler...
21 Aralık tarihi itibarıyla birçok ürüne indirim uygulayan A101, söz konusu indirim kampanyasının 27 Aralık tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda; meyve, sebze ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne indirim geldi.
Bunun yanı sıra, yeni yıla ilişkin ilk aktüel kataloğunu yarın paylaşması beklenen A101’in 2025 yılında da indirim kampanyalarına devam edeceği ve birçok ürünü indirimli olarak satışa sunacağı öğrenildi. Peki, A101’de 27 Aralık’a kadar hangi ürünler indirime girecek, fiyatı ne kadar olacak? İşte cevabı...
A101 27 ARALIK 2024 FİYAT LİSTESİ
Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 kg 179 lira
Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g 115 lira
Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 g 45 lira
Dana Evlik Sucuk 400 g 179 lira
Anavarza Çiçek Balı 450 g 129 lira
Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 100'lü 69 lira
Asperox Sarı Güç&Mavi Güç 64 lira
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 169 lira
Clean&Fun Mikrofiber Temizlik Bezi 10'lu 99 lira
Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 129 lira
Maybelline Over The Top Maskara 129 lira
Loreal Paris Nemlendirici Krem 50 ml 129 lira
Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü 69 lira
Portakal kg 25,90 lira
Limon kg 18,75 lira
İthal Muz kg 69 lira
Patates kg 11,50 lira
Beypazarı Maden Suyu 200 ml 6,50 lira
Birşah Ayran 200 ml 6 lira
Birşah Milkino Süt Çeşitleri 200 ml 9,50 lira