A101'de dev indirim! 27 Aralık aktüel ürünler

Yeni yıla ilişkin indirim kampanyaları hazırlayan ve bu kapsamda, yeni aktüel kataloğunu yarın paylaşacağını duyuran A101, 27 Aralık’a kadar birçok ürüne indirim geldiğini açıkladı. İşte A101’deki indirimli ürünler...

Sude İnak Sude İnak
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A101'de dev indirim! 27 Aralık aktüel ürünler - Resim: 1

21 Aralık tarihi itibarıyla birçok ürüne indirim uygulayan A101, söz konusu indirim kampanyasının 27 Aralık tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda; meyve, sebze ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne indirim geldi.  

Bunun yanı sıra, yeni yıla ilişkin ilk aktüel kataloğunu yarın paylaşması beklenen A101’in 2025 yılında da indirim kampanyalarına devam edeceği ve birçok ürünü indirimli olarak satışa sunacağı öğrenildi. Peki, A101’de 27 Aralık’a kadar hangi ürünler indirime girecek, fiyatı ne kadar olacak? İşte cevabı... 

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A101'de dev indirim! 27 Aralık aktüel ürünler - Resim: 2

A101 27 ARALIK 2024 FİYAT LİSTESİ  

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 kg 179 lira 

Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g 115 lira 

Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 g 45 lira 

Dana Evlik Sucuk 400 g 179 lira 

Anavarza Çiçek Balı 450 g 129 lira 

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A101'de dev indirim! 27 Aralık aktüel ürünler - Resim: 3

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 100'lü 69 lira 

Asperox Sarı Güç&Mavi Güç 64 lira 

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 169 lira 

Clean&Fun Mikrofiber Temizlik Bezi 10'lu 99 lira 

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 129 lira 

Maybelline Over The Top Maskara 129 lira 

Loreal Paris Nemlendirici Krem 50 ml 129 lira 

Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü 69 lira 

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A101'de dev indirim! 27 Aralık aktüel ürünler - Resim: 4

Portakal kg 25,90 lira 

Limon kg 18,75 lira 

İthal Muz kg 69 lira 

Patates kg 11,50 lira 

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A101'de dev indirim! 27 Aralık aktüel ürünler - Resim: 5

Beypazarı Maden Suyu 200 ml 6,50 lira 

Birşah Ayran 200 ml 6 lira 

Birşah Milkino Süt Çeşitleri 200 ml 9,50 lira 

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