A101'de dev indirim! 27 Aralık aktüel ürünler

21 Aralık tarihi itibarıyla birçok ürüne indirim uygulayan A101, söz konusu indirim kampanyasının 27 Aralık tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda; meyve, sebze ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne indirim geldi.

Bunun yanı sıra, yeni yıla ilişkin ilk aktüel kataloğunu yarın paylaşması beklenen A101’in 2025 yılında da indirim kampanyalarına devam edeceği ve birçok ürünü indirimli olarak satışa sunacağı öğrenildi. Peki, A101’de 27 Aralık’a kadar hangi ürünler indirime girecek, fiyatı ne kadar olacak? İşte cevabı...