BİM 10 Haziran indirimi rafları şimdiden salladı: Fiyatlar dipte, fırsatlar zirvede!
BİM market, 10 Haziran 2025 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Elektronikten mutfak ürünlerine, temizlikten kişisel bakıma kadar onlarca üründe büyük indirim tüketiciyi bekliyor. Alışverişseverler saatleri sayıyor, ürünler sınırlı stokla geliyor.
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Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden BİM, 10 Haziran 2025 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.
BİM'de 10 Haziran hangi ürünlerde indirim var?
İşte indirimli ürünler kataloğu:
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