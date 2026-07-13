BİM 14 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde dev indirim!
Perakende zinciri BİM, temel gıda ürünlerinde fiyatların düştüğü yeni haftalık indirim kataloğunu kamuoyuyla paylaştı. 14 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak olan kampanyada, hanehalkının en fazla tükettiği temel gıdalarda önemli fiyat avantajları sunuluyor.
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