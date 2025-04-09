BİM 15 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte BİM Market’te haftanın indirimli ürünleri

BİM market, her hafta olduğu gibi bu haftada alışverişseverleri büyük indirimlerle karşılıyor. 15 Nisan 2025 Salı günü itibariyle raflarda yerini alacak ürünler arasında gıda, temizlik, elektronik ve daha birçok farklı kategoride fırsatlar bulunuyor