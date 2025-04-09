BİM 15 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte BİM Market’te haftanın indirimli ürünleri
BİM, 15 Nisan 2025 Salı günü için büyük indirimler ve fırsatlar sunuyor! Nisan ayı boyunca süren kampanyalarla raflarda yerini alacak birbirinden cazip ürünler, tasarruf yapmak isteyenleri sevindirecek.
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BİM market, her hafta olduğu gibi bu haftada alışverişseverleri büyük indirimlerle karşılıyor. 15 Nisan 2025 Salı günü itibariyle raflarda yerini alacak ürünler arasında gıda, temizlik, elektronik ve daha birçok farklı kategoride fırsatlar bulunuyor
BİM marketin 15 Nisan 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler, alışveriş yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. Birçok ürün cazip fiyatlarla raflarda olacak.
İşte BİM market 15 Nisan 2025 salı indirimleri...
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