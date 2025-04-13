BİM 15 Nisan aktüel ürünleri raflarda: Ayçiçek yağı, kozmetik ve temizlikte büyük indirim
Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenlerin merakla beklediği BİM 15 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Gıda, temizlik, kozmetik ve atıştırmalık kategorilerinde dikkat çeken fırsatlar bu Salı raflarda yerini alacak.
Yayınlanma:
Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan BİM, 15 Nisan Salı günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı.
Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen tüketicilere yönelik hazırlanan listede gıdadan kozmetiğe, temizlik malzemelerinden atıştırmalıklara kadar onlarca ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
İşte, BİM 15 Nisan aktüel ürünler kataloğu.
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