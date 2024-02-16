BİM 16 Şubat 2024 kataloğu: BİM aktüel indirimli ürünler fiyat listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta Şubat ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte yeni aya özel indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM aktüel ürünler 16 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 16 Şubat 2024 kataloğu ile fiyat listesi...