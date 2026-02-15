BİM 17 Şubat Kataloğu: Ramazan hazırlığı başladı! Salı günü BİM’de neler var?
Ramazan indirimi BİM’de başladı! 17 Şubat 2026 BİM Aktüel kataloğuyla sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan kavurma, kıyma, peynir ve tereyağı fiyatlarında indirim yapıldı. Mutfak alışverişini ucuza getirecek 17 Şubat BİM indirimli ürünler listesi ve fiyatları burada!
Kinder Joy (Super Mario Oyuncaklı): 35 TL
Karlıtepe Maden Suyu (Karpuz & Çilek Aromalı, 6x200 ml): 45 TL
Nutella (1 kg): 339 TL
Cips ve Kuruyemiş:
Patito Patates Cipsi (135 g - Ranch/Izgara): 31 TL
Patito Patates Cipsi (150 g - Tuz&Sirke): 35 TL
Patito Tırtıklı/Sade Cips (200 g): 47,50 TL
Patos Rolls (Mısır Cipsi, 109 g): 29,50 TL
Hazarbey Dut Kurusu (100 g): 75 TL
Nutova Kabak Çekirdeği (200 g): 62,50 TL
Tatlı ve Bisküvi:
Kinder Country (Fındıklı Bar): 14,75 TL
Kinder Bueno (2'li paket): 31 TL
Hanuta (Fındık Kremalı Gofret): 45 TL
Eszet İnce Çikolata (75 g): 79 TL
CC Kalp Şekilli Bisküvi/Pasta Tabanı: 49 TL
Uno 3 Katlı Pasta Keki: 99 TL
İçecekler:
Lipton Orman Meyveli Soğuk Çay (1 L): 55 TL
Sarıyer Kola (6x330 ml): 145 TL
Cafe Crown Salep (400 g): 129 TL
Cafe Crown Sıcak Çikolata (400 g): 129 TL
Sporcu Takviyeleri (Proteinocean):
Whey Protein Tozu (750 g): 849 TL
Kreatin (250 g): 299 TL
Kolajen (Ahududu Aromalı, 250 g): 299 TL
Pre-Workout (Çeşitleri, 250 g): 299 TL
BCAA+ / Glutamin (180 g): 269 TL
Pirinç Kreması (1500 g): 269 TL
Fıstık Ezmesi (%100, 330 g): 109 TL
Multivitamin (60 Kapsül): 199 TL / C Vitamini Efervesan: 129 TL
Atıştırmalıklar:
Luppo Sandviç Kek Mega Paket (14x23 g): 99 TL
Haribo Mixbons (325 g): 89 TL
First Sakız (Karpuz & Yeşil Nane): 39 TL
Eti Browni Intense (10'lu paket): 69 TL
Eti Tutku Bold: 29,50 TL
Torku No:1 (Yer Fıstıklı Gofret): 9,50 TL
Et ve Tavuk Ürünleri:
Emin Dana Baton Kavurma (1000 g): 899 TL
Bütün Piliç (Banvit/Lezita/Keskinoğlu): 59,90 TL / kg
Dana Kıyma (1000 g): 575 TL
Maret Dana Kangal Sucuk (500 g): 289 TL
Namet Dana Döner (450 g): 299 TL
Namet Dana Macar Salam (150 g): 79 TL
Süt ve Peynir Ürünleri:
Dost %10 Yağlı Yoğurt (1000 g): 79,50 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri (1000 g): 299 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 299 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 279 TL
Otat Tereyağı (1000 g): 479 TL
Aknaz Yarım Yağlı Beyaz Peynir (2000 g): 289 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt (3 kg): 129 TL
Diğer:
Superfresh Mantı (1000 g): 160 TL
Pekfood Ayvalı Lahmacun (400 g): 169 TL
Dost Ayran (2 L): 69,50 TL
Dost Salep (1 L): 69,50 TL