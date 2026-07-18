BİM 19 Temmuz fırsatları açıklandı! Ev ve atölyelerin kurtarıcısı raflardaki yerini alıyor!
BİM, 19 Temmuz Pazar günü ev ve atölye kullanımlarına uygun Assur marka darbeli akülü vidalama setini sınırlı stoklarla satışa sunuyor. Çift akü desteği ve 12 watt güç sistemiyle dikkat çeken donanım ürünü, Türkiye genelindeki tüm şubelerde tüketicilerle buluşacak.
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