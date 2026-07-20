BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası

BİM'in 21 Temmuz Salı günü başlayacak olan yeni aktüel kampanyasıyla temel gıda ürünlerinde büyük indirim dönemi başlıyor. İşte 21 Temmuz aktüel ürünler kataloğu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 1
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 2
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 3
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 4
4 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 5
5 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 6
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 7
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 8
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 9
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 10
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 11
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 12
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 13
13 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 14
14 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 15
15 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 16
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 17
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 18
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 19
19 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 20
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 21
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 22
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 23
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 24
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 25
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 26
26 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 27
27 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 28
28 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 29
29 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 30
30 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 31
31 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 32
32 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 33
33 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 34
34 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 35
35 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 36
36 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 37
37 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 38
38 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 39
39 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 40
40 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 41
41 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 42
42 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 43
43 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 44
44 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 45
45 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 46
46 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 47
47 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 48
48 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 49
49 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 50
50 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 51
51 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 52
52 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 53
53 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 54
54 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 55
55 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 56
56 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 57
57 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 58
58 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 59
59 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 60
60 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 61
61 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 62
62 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 63
63 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 64
64 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 65
65 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 66
66 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 67
67 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 68
68 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 69
69 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 70
70 73
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 71
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 72
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BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı: Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası - Resim: 73
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