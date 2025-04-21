BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat!

BİM, 22 Nisan Salı günü raflara gelecek aktüel ürünlerle yine tüketicinin ilgisini çekiyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler var. 5 kilogramlık yoğurtta yapılan dev indirim ise göz dolduruyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat! - Resim: 1

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da "Haftanın Önerileri" kampanyası kapsamında birçok üründe cazip fiyatlar sunuyor. 

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BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat! - Resim: 2

22 Nisan 2025 Salı günü geçerli olacak aktüel ürünler listesinde, özellikle gıda ürünlerinde yapılan indirimler öne çıkıyor. 5 kilogramlık yoğurt, bu haftanın en dikkat çeken ürünü oldu.

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BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat! - Resim: 3
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BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat! - Resim: 4
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BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat! - Resim: 5
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