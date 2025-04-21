BİM 22 Nisan aktüel ürünlerinde dev fırsat!
BİM, 22 Nisan Salı günü raflara gelecek aktüel ürünlerle yine tüketicinin ilgisini çekiyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler var. 5 kilogramlık yoğurtta yapılan dev indirim ise göz dolduruyor.
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BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da "Haftanın Önerileri" kampanyası kapsamında birçok üründe cazip fiyatlar sunuyor.
22 Nisan 2025 Salı günü geçerli olacak aktüel ürünler listesinde, özellikle gıda ürünlerinde yapılan indirimler öne çıkıyor. 5 kilogramlık yoğurt, bu haftanın en dikkat çeken ürünü oldu.
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