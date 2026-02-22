BİM 24 - 27 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İndirimli fiyat listesi ve haftanın fırsat ürünleri
BİM 24-27 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğunda Philips espresso makinesi, çeyizlik porselenler, tekstil, oyuncak ve gıda ürünlerinde dev fırsatlar sizi bekliyor. Güncel indirimleri kaçırmayın!
Gabby's Dollhouse Bebek (~30 cm): 990 TL
Pelüş Kapüşonlu Ayı Oyuncak (~35 cm): 529 TL
Polly Pocket Oyuncak Bebek: 169 TL
Hobi Toys Diş Doktoru Seti (12 Parça): 139 TL
Oyuncak Bebek Çeşitleri: 179 TL
Böcek Arabalar (2'li): 69 TL
Looney Tunes Puzzle Çeşitleri (100 Parça): 79 TL
Toli Games Bilgin Türkiye Kutu Oyunu: 499 TL
Uyku Arkadaşım (%100 Pamuk Müslin): 299 TL
Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar: 379 TL
Fisher-Price Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı: 89 TL
Martı Çocuk Sevimli Müzikli Kitap: 149 TL
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 59 TL
İnkılap Aktivite Kitapları: 35 TL
Güral Porselen Tek Fiyat Porselen Tabak Çeşitleri: 69 TL
Emsan Bıçak Çeşitleri: 59 TL
Emsan Alüminyum Döküm 4 Bölmeli Kek Kalıbı: 499 TL
Emsan Derin Saklama Kabı (20 cm): 359 TL / (24 cm): 439 TL
Borosilikat Cam Sürahi (1,8 L): 279 TL
Benante Desenli Sunum Tabağı: 75 TL - 99 TL
Benante Yaprak Desenli Kupa: 189 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti (6'lı): 179 TL
Glass in Love Gravürlü Kahve Fincan Seti (6'lı): 169 TL
Paşabahçe Rain Su/Meşrubat Bardağı ve Kase: 69 TL - 89 TL
LAV Nez Çay Bardağı (6'lı): 139 TL
LAV Defne Saklama Kabı: 55 TL
Ören Bayan Çift Kişilik Battaniye (200x220 cm): 599 TL
Ören Bayan Tek Kişilik Battaniye (150x220 cm): 525 TL
Pijama Altı (Erkek/Kadın): 185 TL
North Pacific Spor Çantası: 469 TL
Kadife Organizer (Büyük/Küçük): 95 TL - 109 TL
Dikiş Setleri ve İğne Çeşitleri: 15 TL'den başlayan fiyatlarla
Punch İğne Seti: 169 TL
Tığ Seti: 129 TL
Aknaz Rende Mozzarella (200 g): 89,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tava Peyniri (1000 g): 199 TL
Aknaz Krem Peynir (2x150 g): 62,50 TL
Lezita Piliç Schnitzel (1080 g): 99 TL
Banvit-Lezita Piliç Baget (1000 g): 69,90 TL
Ramiz Dana İnegöl Köfte (500 g): 319 TL
Dost Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 119 TL
Danone Aromalı Süt Çeşitleri (6x180 ml): 67,50 TL
Bingo Toz Deterjan (10 kg): 399 TL
Mr. Bee Lavabo Fayans Temizleyici (1500 ml): 89 TL
Angie Parfüm (100 ml): 209 TL
Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 439 TL
Familia Plus Tuvalet Kağıdı (48'li): 339 TL
Familia Kağıt Havlu (16'lı): 199 TL
Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsülü (40'lı): 199 TL
Philips Espresso Tam Otomatik Kahve Makinesi: 15.900 TL
Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10: 11.490 TL
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD Qled TV: 24.900 TL
Kumtel İnox Grill Tost Makinesi: 2.750 TL
Fakir Profesyonel Saç Kurutma Makinesi: 890 TL
Arzum Diş Arası Temizleyici: 1.290 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler: 29 TL
Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti: 1.290 TL
Tefal Simplicity Tava (24/32 cm): 649 TL - 899 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi (32 cm): 649 TL
Kaşık Çatal Seti (18 Parça): 699 TL
Orkide Mısır Yağı (5 L): 379 TL
Yudum Natürel Sızma Zeytinyağı (1 L): 329 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg): 275 TL
Tukaş Biber Salçası Çeşitleri (1650 g): 149 TL
Dr. Oetker Krem Şanti & Pudra Şekeri Seti: 99,50 TL