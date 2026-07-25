BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda
BİM mağazaları, 26 Temmuz Pazar gününden itibaren 700 W maksimum güç performansına sahip kırmızı renkli Sunny Kablolu Dik Süpürge modelini tüketicilerle buluşturuyor. Halı ve sert zeminlerdeki tozları hapseden yüksek emiş güçlü cihaz, peşin fiyatına altı taksit imkanıyla raflardaki yerini alacak.
Yayınlanma:
1 43
2 43
3 43
4 43
5 43
6 43
7 43
8 43
9 43
10 43
11 43
12 43
13 43
14 43
15 43
16 43
17 43
18 43
19 43
20 43
21 43
22 43
23 43
24 43
25 43
26 43
27 43
28 43
29 43
30 43
31 43
32 43
33 43
34 43
35 43
36 43
37 43
38 43
39 43
40 43
41 43
42 43
43 43