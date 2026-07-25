BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda

BİM mağazaları, 26 Temmuz Pazar gününden itibaren 700 W maksimum güç performansına sahip kırmızı renkli Sunny Kablolu Dik Süpürge modelini tüketicilerle buluşturuyor. Halı ve sert zeminlerdeki tozları hapseden yüksek emiş güçlü cihaz, peşin fiyatına altı taksit imkanıyla raflardaki yerini alacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 1
1 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 2
2 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 3
3 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 4
4 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 5
5 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 6
6 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 7
7 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 8
8 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 9
9 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 10
10 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 11
11 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 12
12 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 13
13 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 14
14 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 15
15 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 16
16 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 17
17 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 18
18 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 19
19 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 20
20 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 21
21 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 22
22 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 23
23 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 24
24 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 25
25 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 26
26 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 27
27 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 28
28 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 29
29 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 30
30 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 31
31 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 32
32 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 33
33 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 34
34 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 35
35 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 36
36 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 37
37 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 38
38 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 39
39 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 40
40 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 41
41 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 42
42 43
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! Sunny kablolu dik süpürge raflarda - Resim: 43
43 43
bim aktüel ürünler indirimli alışveriş