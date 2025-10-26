Bim 28 Ekim Salı kataloğu yayımlandı! Onlarca ürün geliyor: Hangi ürünlerde indirim var?
BİM Market, Ekim ayına özel indirimlerini sürdürüyor ve merakla beklenen 28 Ekim Salı gününe ait aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Salı sabahından itibaren onlarca indirimli ürün Bim raflarında yerini alacak...
Yayınlanma: Güncellenme:
1 80
2 80
3 80
4 80
5 80
6 80
7 80
8 80
9 80
10 80
11 80
12 80
13 80
14 80
15 80
16 80
17 80
18 80
19 80
20 80
21 80
22 80
23 80
24 80
25 80
26 80
27 80
28 80
29 80
30 80
31 80
32 80
33 80
34 80
35 80
36 80
37 80
38 80
39 80
40 80
41 80
42 80
43 80
44 80
45 80
46 80
47 80
48 80
49 80
50 80
51 80
52 80
53 80
54 80
55 80
56 80
57 80
58 80
59 80
60 80
61 80
62 80
63 80
64 80
65 80
66 80
67 80
68 80
69 80
70 80
71 80
72 80
73 80
74 80
75 80
76 80
77 80
78 80
79 80
80 80