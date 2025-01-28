BİM 28 Ocak Salı 2025 aktüel indirim kataloğu yayımlandı! BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu

28 Ocak Salı günü BİM'de yer alacak indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Ürünler arasında onlarca gıda ve temizlik ürünü bulunuyor. BİM'e 5 Şubat Çarşamba günü ise Monster Oyun Bilgisayarı geliyor. İşte Monster'ın indirimli fiyatı...

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BİM 28 Ocak Salı 2025 aktüel indirim kataloğu yayımlandı! BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu - Resim: 1

L'oreal Paris Göz Maskesi 69 TL

L'oreal Paris Kağıt Yüz Bakım Maskesi 69 TL

Newgen Beyazlatıcı Vücut Losyonu 79,50 TL

Newgen Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi 74,50 TL

Newgen Beyazlatıcı Serum 79,50 TL

Kaş Şekillendirici Seti 95 TL

Dp Şampuan 89 TL

Kelebek Tutacaklı Mini Makyaj Pufu 45 TL

2'li Yassı Makyaj Sümgeri 59 TL

Bb Krem 129 TL

Aydınlatıcı 129 TL

Tinted Lipbalm 69 TL

Lip Gloss 79 TL

Kaş Waxı 49 TL

LED Işıklı Cam Küre 99 TL

Gilette Venüs Tıraş Bıçağı 137,50 TL

Soket Çorap Erkek 79,50 TL

Peros Çamaşır Suyu 99 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Tablet 60'lı 159 TL

Bingo 10 kg Toz Deterjan 309 TL

Vernel Yumuşatıcı 2'li 159 TL

Bingo Çamaşır Suyu 125 TL

Doa Leke Çıkarıcı Sprey 52,50 TL

Desto Sıvı Bulaşık Deterjanı 32,50 TL

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BİM 28 Ocak Salı 2025 aktüel indirim kataloğu yayımlandı! BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu - Resim: 2

Tavuk Dönerli Dürüm Tost 55 TL

Dana Islak Hamburger 59,50 TL

Dana İnegöl Köfte 219 TL

Bol Çikolatalı Pasta 135 TL

Piliç Döner 179,50 TL

Piliç Schnitzel 89 TL

Milföy 64,50 TL

Kurabiye Hamuru 79,50 TL

Dana Kangal Sucuk 239 TL

Dana Macar Salam 32,50 TL

Şipşak Piliç Jambon 15 TL

Piliç Jülyen Sosis 65 TL

Revani Çeşitleri 59 TL

Dost Ayran 47,50 TL

Kefir 19,50 TL

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BİM 28 Ocak Salı 2025 aktüel indirim kataloğu yayımlandı! BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu - Resim: 3

BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu

Windows 11 tulpar oyun bilgisayarı: 64.295 TL
Windows 11 abra oyun bilgisayarı: 36.295 TL

BİM, 5 Şubat tarihinde satışa sunacağı Aktüel ürünleri ile teknoloji ve beyaz eşya alanında dikkatleri üzerine çekiyor. Bu seferki katalogda, Monster marka yüksek performanslı oyun bilgisayarları öne çıkıyor. Windows 11 işletim sistemiyle donatılmış olan Tulpar ve Abra modelleri, oyun tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Fiyatları ise 36.295 TL ile 64.295 TL arasında değişiyor. Ayrıca, beyaz eşya kategorisinde de çeşitli fırsatlar bulunuyor. Çamaşır makineleri ve NOFROST teknolojili buzdolapları, evdeki ihtiyaçları karşılamak isteyenler için uygun fiyatlarla sunuluyor. BİM’in bu yeni kampanyası, teknoloji ve ev eşyası almak isteyenler için büyük bir fırsat yaratıyor. İşte 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri…

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BİM 28 Ocak Salı 2025 aktüel indirim kataloğu yayımlandı! BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu - Resim: 4

Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL

Pİrge Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL

Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL

Pirge 2'li Şef Bıçak Seti 699 TL

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