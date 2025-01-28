BİM 28 Ocak Salı 2025 aktüel indirim kataloğu yayımlandı! BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu
28 Ocak Salı günü BİM'de yer alacak indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Ürünler arasında onlarca gıda ve temizlik ürünü bulunuyor. BİM'e 5 Şubat Çarşamba günü ise Monster Oyun Bilgisayarı geliyor. İşte Monster'ın indirimli fiyatı...
L'oreal Paris Göz Maskesi 69 TL
L'oreal Paris Kağıt Yüz Bakım Maskesi 69 TL
Newgen Beyazlatıcı Vücut Losyonu 79,50 TL
Newgen Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi 74,50 TL
Newgen Beyazlatıcı Serum 79,50 TL
Kaş Şekillendirici Seti 95 TL
Dp Şampuan 89 TL
Kelebek Tutacaklı Mini Makyaj Pufu 45 TL
2'li Yassı Makyaj Sümgeri 59 TL
Bb Krem 129 TL
Aydınlatıcı 129 TL
Tinted Lipbalm 69 TL
Lip Gloss 79 TL
Kaş Waxı 49 TL
LED Işıklı Cam Küre 99 TL
Gilette Venüs Tıraş Bıçağı 137,50 TL
Soket Çorap Erkek 79,50 TL
Peros Çamaşır Suyu 99 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Tablet 60'lı 159 TL
Bingo 10 kg Toz Deterjan 309 TL
Vernel Yumuşatıcı 2'li 159 TL
Bingo Çamaşır Suyu 125 TL
Doa Leke Çıkarıcı Sprey 52,50 TL
Desto Sıvı Bulaşık Deterjanı 32,50 TL
Tavuk Dönerli Dürüm Tost 55 TL
Dana Islak Hamburger 59,50 TL
Dana İnegöl Köfte 219 TL
Bol Çikolatalı Pasta 135 TL
Piliç Döner 179,50 TL
Piliç Schnitzel 89 TL
Milföy 64,50 TL
Kurabiye Hamuru 79,50 TL
Dana Kangal Sucuk 239 TL
Dana Macar Salam 32,50 TL
Şipşak Piliç Jambon 15 TL
Piliç Jülyen Sosis 65 TL
Revani Çeşitleri 59 TL
Dost Ayran 47,50 TL
Kefir 19,50 TL
BİM’e Monster oyun bilgisayarları geliyor: 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri kataloğu
Windows 11 tulpar oyun bilgisayarı: 64.295 TL
Windows 11 abra oyun bilgisayarı: 36.295 TL
BİM, 5 Şubat tarihinde satışa sunacağı Aktüel ürünleri ile teknoloji ve beyaz eşya alanında dikkatleri üzerine çekiyor. Bu seferki katalogda, Monster marka yüksek performanslı oyun bilgisayarları öne çıkıyor. Windows 11 işletim sistemiyle donatılmış olan Tulpar ve Abra modelleri, oyun tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Fiyatları ise 36.295 TL ile 64.295 TL arasında değişiyor. Ayrıca, beyaz eşya kategorisinde de çeşitli fırsatlar bulunuyor. Çamaşır makineleri ve NOFROST teknolojili buzdolapları, evdeki ihtiyaçları karşılamak isteyenler için uygun fiyatlarla sunuluyor. BİM’in bu yeni kampanyası, teknoloji ve ev eşyası almak isteyenler için büyük bir fırsat yaratıyor. İşte 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri…
Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL
Pİrge Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL
Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL
Pirge 2'li Şef Bıçak Seti 699 TL