BİM 30 Ağustos kataloğunda Philips sürprizi! Toz torbasız süpürge satışa çıkıyor
BİM’in merakla beklenen 30 Ağustos-5 Eylül indirimli ürünler listesinde yer alan Philips marka toz torbasız süpürge, yarın itibarıyla mağazalardaki yerini alıyor. Yüksek temizlik performansı vadeden ürün, gelişmiş aparatları ve özel başlık seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunulacak.
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