BİM Market'te indirim yağmuru: 23 Aralık Salı günü raflara gelecek ürünler belli oldu
BİM, aralık ayındaki indirim maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği 23 Aralık 2025 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte katalog...
Yayınlanma: Güncellenme:
1 71
2 71
3 71
4 71
5 71
6 71
7 71
8 71
9 71
10 71
11 71
12 71
13 71
14 71
15 71
16 71
17 71
18 71
19 71
20 71
21 71
22 71
23 71
24 71
25 71
26 71
27 71
28 71
29 71
30 71
31 71
32 71
33 71
34 71
35 71
36 71
37 71
38 71
39 71
40 71
41 71
42 71
43 71
44 71
45 71
46 71
47 71
48 71
49 71
50 71
51 71
52 71
53 71
54 71
55 71
56 71
57 71
58 71
59 71
60 71
61 71
62 71
63 71
64 71
65 71
66 71
67 71
68 71
69 71
70 71
71 71