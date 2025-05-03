BİM'de alışveriş zamanı: 6-7 mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Türkiye genelindeki BİM marketler, 6 ve 7 Mayıs’ta yine cazip fırsatlarla dolu aktüel ürünler kataloğunu tüketiciyle buluşturuyor. Gıdadan elektroniğe, mutfak aletlerinden mobilyaya kadar birçok ürün bu hafta raflarda yerini alacak.
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Ev ekonomisini önemseyen vatandaşların yakından takip ettiği BİM, bu hafta da temel gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar sunuyor.
İşte aktüel ürünler kataloğu:
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