BİM'de cuma fırsatları başlıyor! 25 Eylül aktüel ürünler listesi belli oldu
BİM'de cuma fırsatları için geri sayım başladı! 25 Eylül aktüel kataloğunun açıklanmasıyla birlikte gözler yeni ürünlere ve fiyat etiketlerine çevrildi. İşte BİM'in 25 Eylül aktüel ürünler kataloğu...
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