Bim'de deniz ve havuz malzemeleri indirime giriyor! 24 Mayıs'ta itibaren....
Bim 24 Mayıs Aktüel ürüler listesi içerisinde deniz ve havuz malzemeleri bulunuyor. Bu indirimler 30 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte Bim indirimli deniz ve havuz malzemeleri indirimleri;
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Bim'de 24 Mayıs'ta geçerli olacak deniz ve havuz malzemeleri indirimli ürünleri şöyledir;
Intex Kaplumbağa Deniz Yatağı 3+Yaş 1.91x1.7 M
Intex Kaplumbağa Deniz Yatağı 3+Yaş 1.5x1.27 M
Intex Yunus Deniz Yatağı 3+Yaş 1.75x 0,66 M
Intex Çocuk Havuzu 2+Yaş 1.14Mx25 cm