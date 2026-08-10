BİM'de fiyatlar resmen dibe vurdu! Yarın başlıyor, erken kalkan kapacak!
BİM mağazalarında temel gıda, kahvaltılık ve temizlik ürünlerini kapsayan geniş çaplı bir indirim dönemi başlıyor. İşte 11 Ağustos Salı indirimli ürünler kataloğu...
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