BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu
BİM, 11-17 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Kampanya kapsamında dünyaca ünlü Tefal mutfak gereçlerinden ev tekstiline ve indirimli valiz setlerine kadar pek çok ürün sınırlı stoklarla satışa sunuluyor.
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