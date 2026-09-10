BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu

BİM, 11-17 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Kampanya kapsamında dünyaca ünlü Tefal mutfak gereçlerinden ev tekstiline ve indirimli valiz setlerine kadar pek çok ürün sınırlı stoklarla satışa sunuluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 1
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 2
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 3
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 4
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 5
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 6
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 7
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 8
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 9
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 10
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 11
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 12
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 13
13 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 14
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 15
15 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 16
16 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 17
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 18
18 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 19
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 20
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 21
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 22
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 23
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 24
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 25
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 26
26 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 27
27 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 28
28 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 29
29 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 30
30 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 31
31 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 32
32 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 33
33 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 34
34 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 35
35 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 36
36 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 37
37 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 38
38 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 39
39 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 40
40 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 41
41 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 42
42 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 43
43 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 44
44 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 45
45 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 46
46 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 47
47 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 48
48 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 49
49 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 50
50 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 51
51 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 52
52 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 53
53 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 54
54 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 55
55 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 56
56 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 57
57 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 58
58 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 59
59 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 60
60 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 61
61 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 62
62 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 63
63 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 64
64 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 65
65 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 66
66 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 67
67 69
BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 68
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BİM’de indirim çılgınlığı başlıyor! 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu belli oldu - Resim: 69
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