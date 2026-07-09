BİM'den beklenen yaz fırsatı! O trend çanta cuma günü raflara geliyor... İşte 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu
BİM, 10 Temmuz Cuma günü yaz sezonuna özel olarak sınırlı stokla satışa çıkaracağı yeni ürününü duyurdu. Geniş iç hacmi ve hafif tasarımıyla öne çıkan kadın hasır kol çantası, cazip fiyat seçeneğiyle tüm şubelerde yer alacak.
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