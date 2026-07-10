BİM'den kaçırılmayacak mutfak kampanyası! 12 Temmuz BİM aktüel kataloğu belli oldu
BİM, 12 Temmuz Pazar günü güçlü motoruyla dikkat çeken Arnica Mega rendeli blender setini raflarına taşıyor. BİM'e pazar günü hangi ürünler gelecek? İşte 12 Temmuz Pazar aktüel ürünler kataloğu...
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