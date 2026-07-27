BİM'den Salı gününe özel dev indirim! O ürünlerin fiyatları dibe vuracak
BİM, 28 Temmuz Salı günü geçerli olacak geniş kapsamlı gıda indirimi kampanyasını duyurdu. Peynir çeşitlerinden süt ürünlerine, pratik dondurulmuş gıdalardan kıymaya kadar birçok temel ihtiyaç maddesi yeni fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.
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