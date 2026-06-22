BİM'den Salı gününe özel dev kampanya! Et, süt ve kahvaltılık ürünlerinde fiyatlar düşüyor
BİM, 23 Haziran 2026 Salı gününden itibaren mutfak masraflarını hafifletmeyi hedefleyen geniş çaplı bir gıda kampanyasını hayata geçiriyor. Et, süt, kahvaltılık ve atıştırmalık kategorilerini kapsayan indirimler, tüm mağazalarda eş zamanlı olarak tüketicilerle buluşacak.
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