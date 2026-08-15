BİM'den temizlikte çığır açacak indirim: Bu süpürgeyi kaçıran çok üzülür!
BİM mağazalarının 16-22 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan yeni aktüel ürünler dönemi başlıyor. Tüketicilerin merakla beklediği bütçe dostu Arnica ıslak ve kuru elektrikli süpürge, 2400 Watt yüksek motor gücü ve özel aparatlarıyla raflardaki yerini alıyor.
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