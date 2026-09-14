BİM’e bu hafta neler geliyor? 15 Eylül ürünleri ve fiyatları belli oldu
BİM, 15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni haftalık aktüel ürün kampanyasını duyurdu. Farklı kategorilerden çok sayıda ürünün satışa çıkacağı indirim döneminde, tüketicilerin merakla beklediği ürün listesi ve satış fiyatları netlik kazandı.
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