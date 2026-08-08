BİM'in bu haftaki fırsat ürünleri yok satacak! İşte 9 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
BİM mağazaları, 9 Ağustos Pazar ile 15 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında Fakir ve Powertec marka saç kurutma makinelerini cazip fiyat seçenekleriyle satışa çıkarıyor. Yüksek motor gücüne sahip cihazlar, ev konforunda profesyonel kurutma ve şekillendirme imkanı vadediyor.
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