Bugün BİM'de neler var? İşte BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğu
BİM mağazalarında 13-19 Eylül aktüel ürünler dönemi kapsamında yer alan Philips Azur buharlı ütü bugün raflardaki yerini aldı. Peşin fiyatına taksit imkanı tanınan ürün, 2 yıllık garanti güvencesiyle satışa sunuldu.
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