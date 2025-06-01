Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirim
Kurban Bayramı öncesi alışveriş heyecanı başlarken CarrefourSA, 9 Haziran Pazartesi’ye kadar geçerli tatlı ve çikolata kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, hangi ürünlerde indirim var? İşte CarrefourSA aktüel ürünler listesi…
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Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden CarrefourSA, Kurban Bayramı alışverişi için müşterilerine özel indirim fırsatları sunuyor. 9 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar geçerli olacak kampanyada özellikle çikolata ve tatlı grubu ürünlerde dikkat çekici fiyat avantajları yer alıyor.
İşte aktüel ürünler kataloğu…
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