Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirim

Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden CarrefourSA, Kurban Bayramı alışverişi için müşterilerine özel indirim fırsatları sunuyor. 9 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar geçerli olacak kampanyada özellikle çikolata ve tatlı grubu ürünlerde dikkat çekici fiyat avantajları yer alıyor.