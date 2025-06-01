Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirim

Kurban Bayramı öncesi alışveriş heyecanı başlarken CarrefourSA, 9 Haziran Pazartesi’ye kadar geçerli tatlı ve çikolata kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, hangi ürünlerde indirim var? İşte CarrefourSA aktüel ürünler listesi…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirim - Resim: 1

Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden CarrefourSA, Kurban Bayramı alışverişi için müşterilerine özel indirim fırsatları sunuyor. 9 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar geçerli olacak kampanyada özellikle çikolata ve tatlı grubu ürünlerde dikkat çekici fiyat avantajları yer alıyor.

1 7
Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirim - Resim: 2

İşte aktüel ürünler kataloğu…

2 7
Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirim - Resim: 3
3 7
Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirim - Resim: 4
4 7
Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirim - Resim: 5
5 7
Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirim - Resim: 6
6 7
Carrefoursa’dan bayrama özel tatlı sürprizi: Çikolata ve tatlılarda dev indirim - Resim: 7
7 7