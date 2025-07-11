Kahvaltılık ürünlerde yok böyle indirim! A101’de bu hafta ne var?
A101’in “Haftanın Yıldızları” kampanyası başladı. 11-17 Temmuz tarihleri arasında A101 mağazaları, A101 Kapıda uygulaması ve A101 Ekstra’da geçerli kampanyayla Hadi Gold üyeleri %3 nakit iade kazanıyor.
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A101, 11-17 Temmuz tarihleri arasında geçerli “Haftanın Yıldızları” kampanyasını duyurdu. Kampanya süresince A101 mağazalarından, A101 Kapıda uygulamasından ve A101 Ekstra üzerinden yapılacak alışverişlerde çok sayıda üründe özel indirimler uygulanacak.
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