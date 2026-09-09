KOOP Market’te kat kat fırsat! 14 Eylül’e kadar geçerli indirimli ürünler belli oldu
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 14 Eylül'e kadar geçerli yeni "Kat Kat Fırsat" kataloğu raflardaki yerini aldı. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride büyük fırsatlar sunan indirimler tüketicileri bekliyor.
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