KOOP Market'ten vatandaşa müjde: İndirim Ramazan'dan sonra da sürecek

KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Ankara'nın Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan KOOP Market şubesinde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yürütülen işbirliği kapsamında, daha önce sınırlı sayıda mağazada uygulanan donuk kıyma konseptinin kapsamının genişletildiğini duyuran Kozan, projenin Ramazan ayı boyunca tüm şubelerde geçerli olacağını bildirdi. Kozan, ESK'nin kendi denetiminde ürettiği ürünlerin, soğuk zincir kırılmadan marketlere ulaştırıldığını ve bu işbirliğinin Ramazan sonrasında da süreceğini vurguladı.

1 KİLOGRAM KIYMA 485 LİRADAN SATILACAK

Ürünlerin mağazalarda soğuk zincir kurallarına uygun şekilde sergilendiğine dikkat çeken Kozan, fiyat politikasına ilişkin şu bilgileri verdi: "Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla, 1 kilogram fiyatı 485 lira olmak üzere tüketicilerimizin beğenisine sunacağız. Aslında bu talep tüketicilerimizden gelmişti. Biz de bunu ESK'nin desteğiyle tüm marketlerimize satmak üzere geliştirdik. Ramazan ayında bunu tüketicilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Donuk kıymanın avantajlarına da değinen Kozan, ürünün firesinin minimum düzeyde olduğunu ve raf ömrünün uzunluğu sayesinde vatandaşların derin dondurucularında saklayarak ihtiyaçları kadar kullanabileceklerini belirtti. Ayrıca Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından üretilen 400 gramlık donuk kıymanın da 194 liradan raflarda yerini alacağı ifade edildi.

SÜT, YAĞ VE BAKLİYATTA YENİ KAMPANYALAR

Sektör genelinde hem toptancıların hem de perakendecilerin fiyat sabitleme yoluna gittiğini hatırlatan Kozan, Ramazan süresince ciddi bir fiyat artışı beklemediklerini dile getirdi. KOOP Market'lerin fiyat sabitleme konusunda öncü rol üstlendiğini belirten Kozan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu işbirliği ESK ile devam edecek. Dönem dönem ESK ile başka alanlarda da işbirliği yapıyorduk. Fakat buradaki bu donuk kıyma konseptiyle işbirliğimizin uzun süreli devam edeceğini düşünüyoruz. Sektörde hem toptancılar hem de perakendeciler fiyat sabitlemesine gittiler. Sektörde ramazan boyunca çok ciddi fiyat artışı beklemiyoruz. Daha önce de fiyat sabitlemesine KOOP Market'ler öncülük yapıyordu. Biz bu yıl ayrıca promosyonlar, tüketicilerimizin bütçesini rahatlatacak, onların ilgisini çekecek kampanyalar hazırladık. Sütle, Tarım Kredi fabrikalarında üretilen yağla ve ayrıca bakliyatlarla ilgili kampanyalarımız tüketiciler tarafından mutlaka beğenilecek."

Tedarik süreci hakkında da güvence veren Kozan, ürünlerin haftanın iki günü marketlere sevk edileceğini ve lojistik altyapının hazır olduğunu kaydetti. Tüketicilerin endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Kozan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Ürünlerin lojistik ve muhafaza altyapısını sağladık. İlgili mağaza personellerimizden bilgi alarak ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bu arada ESK'ye de bu yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz."