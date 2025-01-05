Marketlerde gıda skandalı: Süt yerine su satıldı!

Sözcü'nün haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, üç harfli market zincirlerinde satışa sunulan Birşah markalı sütlerin bazılarında süt yerine su bulunduğu ortaya çıktı. Üretici firma Danone, yaşanan teknik aksaklık nedeniyle bir parti üründe sehven içilebilir su kullanıldığını kabul etti ve toplama kararı aldıklarını açıkladı.

Danone, konuyla ilgili yaptığı açıklamada üretim sırasında bir teknik aksaklık yaşandığını belirtti. Açıklamada, “UHT süt üretiminde sıcaklık dengesini sağlamak için içilebilir su kullanıldığı, ancak bu süreçte yaklaşık 100 litre kadar ürünün sehven paketlendiği” ifade edildi. İlgili parti numarasına sahip sütlerin toplatıldığı ve bu ürünlerin halk sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi tartışmaları sürerken, Danone’nin açıklaması dikkatleri bir kez daha gıda güvenliği konusuna çekti.

Yapılan açıklamada: “Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibisınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.