Siz de yapıyor olabilirsiniz! Market sepetinizi dolduran ama cebinizi boşaltan 10 yanlış
Yanlış alışveriş alışkanlıkları fark etmeden bütçenizi tüketiyor. İşte tasarruf yapmanızı engelleyen, faturayı kabartan ve marketten eli boş çıkmanıza neden olan 10 büyük hata…
1. ALIŞVERİŞE AÇ GİTMEK
Aç karnına markete gitmek, beynin açlık sinyallerini tetikler ve ihtiyacınız olmayan, özellikle yüksek kalorili atıştırmalıkları sepete eklemenize yol açar. Araştırmalar, aç alışveriş yapan kişilerin ortalama %40 daha fazla harcama yaptığını ortaya koyuyor.
2. LİSTESİZ ALIŞVERİŞ YAPMAK
Liste olmadan markete girmek, reyonlar arasında kaybolmanıza ve plan dışı harcamalar yapmanıza neden olur. Alışveriş listesi, hem bütçe kontrolü sağlar hem de alışveriş süresini kısaltır.
3. İNDİRİM TUZAKLARINA KAPILMAK
“2 al 1 öde” veya “%50 indirim” etiketleri cazip görünse de ihtiyaç dışı alımlar bütçenizi sarsar. Marketler, bu kampanyaları satış hacmini artırmak için stratejik olarak kullanır.
4. MARKA TAKINTISI
Bilinen markalar her zaman en iyi kaliteyi sunmaz. Muadil ürünler, aynı içerikte ve kalitede olabilir ancak çok daha uygun fiyatlıdır. Gereksiz marka ısrarı, faturayı kabartır.
5. GÖZ HİZASINDAKİ ÜRÜNLERE YÖNELMEK
Marketler, en pahalı ürünleri göz hizasında konumlandırarak bilinçsizce onları tercih etmenizi sağlar. Daha uygun fiyatlı alternatifler genellikle alt raflarda bulunur.
6. TEK TEK ALIM YAPMAK
Sık tüketilen ürünleri tek tek almak yerine toplu almak uzun vadede ciddi tasarruf sağlar. Özellikle kuru bakliyat, temizlik malzemeleri ve tuvalet kâğıdı gibi ürünler toplu alındığında maliyet düşer.
7. ÜRÜN ETİKETLERİNİ OKUMAMAK
İçerik bilgilerini, gramajı ve fiyatı karşılaştırmadan ürün almak hem sağlık hem bütçe açısından risklidir. Ürünün gramajına göre fiyatını hesaplamak daha doğru bir tercih yapmanızı sağlar.
8. KASA ÖNÜ ATIŞTIRMALIKLARA KANMAK
Kasa önü ürünleri, alışverişin sonunda anlık satın alma dürtüsünü tetikler. Bu küçük görünen harcamalar, toplam faturayı fark etmeden yükseltir.
9. MEVSİM DIŞI ÜRÜNLER ALMAK
Mevsimi dışında üretilen meyve ve sebzeler, hem daha pahalı hem de besin değeri bakımından daha düşük olabilir. Mevsiminde alışveriş yapmak hem sağlıklı hem ekonomik bir tercihtir.
10. FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPMAMAK
Aynı ürün farklı marketlerde farklı fiyatlara satılabilir. Karşılaştırma yapmadan alışverişe başlamak, gereksiz harcama anlamına gelir. Mobil uygulamalar ve haftalık market broşürleri bu konuda yardımcı olabilir.