ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK Market Ocak ayı indirimleri başladı! 01-07 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünler kataloğunu sizler için derledik. ŞOK Market'te bugün raflarda yerini alan onlarca avantajlı ürün sizleri bekliyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Yayınlanma: Güncellenme:
ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 1

MİS TAM YAĞLI TOST PEYNİRİ: 99 TL

1 10
ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 2

MİS PASTÖRİZE SÜT 1 LT: 29 TL

2 10
ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 3

LİO ÇİZİK YEŞİL ZEYTİN: 59 TL

3 10
ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 4

ÜLKER HOBY: 49 TL

4 10
ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 5

VİŞNE REÇELİ 380 GR: 39 TL

5 10
ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 6

MİS YOĞURT 500 G: 18.95

6 10
ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 7

TEREMYAĞ: 60 TL

7 10
ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 8

BARILLA SPAGETTİ: 32.50 TL

8 10
ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 9

KESKİNOĞLU/GEDİK/BANVİT/LEZİTA PİLİÇ 400 GR: 49.5

9 10
ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu - Resim: 10
10 10
şok marketler şok market market