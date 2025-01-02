ŞOK market 01-07 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK Market Ocak ayı indirimleri başladı! 01-07 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünler kataloğunu sizler için derledik. ŞOK Market'te bugün raflarda yerini alan onlarca avantajlı ürün sizleri bekliyor.
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MİS TAM YAĞLI TOST PEYNİRİ: 99 TL
MİS PASTÖRİZE SÜT 1 LT: 29 TL
LİO ÇİZİK YEŞİL ZEYTİN: 59 TL
ÜLKER HOBY: 49 TL
VİŞNE REÇELİ 380 GR: 39 TL
MİS YOĞURT 500 G: 18.95
TEREMYAĞ: 60 TL
BARILLA SPAGETTİ: 32.50 TL
KESKİNOĞLU/GEDİK/BANVİT/LEZİTA PİLİÇ 400 GR: 49.5
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