Şok marketlerde indirim furyası başladı! Dikey süpürge, çamaşır makinesi ve daha fazlası ŞOK'ta! Ne zamana kadar devam edecek?
Şok marketlerde de diğer marketlerde olduğu gibi çok sayıda ürün indirimle sunulacak. Çok merak edilen dik süpürgelerden mutfak eşyalarına kadar çok sayıda ürün kargo imkanıyla da Şok marketlerde. Peki ne zamana kadar devam edecek?
Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile
- LG dikey süpürge 9199 TL
- Samsung Elektrikli Yeşil Süpürge 7299 TL
Peşin fiyatına 6 taksitle
- Eviana köşe takımı 7199 TL ve 6099 TL
- Relax MDF Muftak Masa Sandalye 5149 TL
- Pamuklu çift ya da tek kişilik 185 TL ve 165 TL
- Desenli Fitilli TV battaniyesi 265 TL
- Kadın pijama takımı 319 TL
Hafta boyu %40 ile %25 arasında özel indirimler gerçekleşecek.