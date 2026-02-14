ŞOK Marketler'den Ramazan öncesi dev hamle: 100 üründe fiyatlar geçen yıla döndü

ŞOK Marketler, Ramazan ayı öncesinde hane ekonomisine destek olmak amacıyla Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor.

ŞOK Marketler'den Ramazan öncesi dev hamle: 100 üründe fiyatlar geçen yıla döndü
ŞOK Marketler, uygun fiyat politikası kapsamında temel ihtiyaç ürünlerine erişimi kolaylaştırmak için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde, Şubat ayı sonuna kadar 100 temel gıda ve temizlik ürünü, 2025 yılının Şubat ayı fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Şirket, bu adımla özellikle Ramazan ayı öncesinde artış gösteren mutfak ve hijyen harcamalarında tüketicinin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

İndirimli fiyat listesinde bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra, hanelerin en çok ihtiyaç duyduğu temizlik ve hijyen ürünleri de bulunuyor. Tüketiciler, kampanyaya dahil olan ürünlerin tam listesine marketin resmi internet sitesi olan www.sokmarket.com.tr adresinden ulaşabiliyor.

"RAMAZAN BEREKETİNİ HANELERE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, müşteri bütçesine destek olmanın öncelikleri olduğunu vurguladı. Demirel, şu ifadeleri kullandı: "ŞOK Marketler olarak yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesine destek olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2025 yılında Mart ve Kasım aylarında iki kez düzenlediğimiz ‘Geçen Senenin Fiyatları’ kampanyasını bu yıl Şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin Şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak Ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi, bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

