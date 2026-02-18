Şok Market'te Ramazan indirimleri: 19 Şubat Perşembe günü raflara gelecek ürünler belli oldu
Şok Market'in 18-24 Şubat 2026 kataloğu yayınlandı. Ramazan indirimi kapsamında zeytinyağı, bakliyat ve temizlik ürünleri dahil onlarca kalem ürün Çarşamba günü uygun fiyatlarla raflarda.
Giyim, Ev Tekstili ve Aksesuar
Bianco Lucci Ürünleri:
Düğmeli Baklava Desen Kazak: 459 TL
Leopar Desenli Triko Kazak: 459 TL
Kadın Çizgili Triko Kazak: 459 TL
Giyim & Ev Tekstili:
Kadın Pijama Takımı: 399 TL
Kadın Kadife Takım (Kapüşonlu): 399 TL
Kadın Tayt: 119 TL
Koltuk Örtüsü (170x210 cm): 149 TL
Peluş Kulaklık: 129 TL
Dinarsu Bubble Kırlent Kılıfı: 119 TL
Tam Otomatik Şemsiye: 199 TL
Penti & Diğer:
Penti Fit 15 Külotlu Çorap: 100 TL
Penti Fit 15 Pantolon Çorabı: 44,95 TL
Pantolon ve Eşarp Askısı / Kapı Arkası Askı: 50 TL
Gezer Terlik Çeşitleri (Kadın/Erkek): 100 TL
Peluş Terlik Çeşitleri: 169 TL
Mutfak Gereçleri ve Ev Düzeni
Kumsal Ürünleri:
Kaçerola (18 cm): 299 TL
Sahan (18 cm): 299 TL
Tava (18 cm): 299 TL
Çatal Bıçak Takımları:
Safir Tatlı Çatal/Kaşık 6'lı: 249 TL
Safir Yemek Çatal/Kaşık 6'lı: 299 TL
Safir Çay Kaşığı 6'lı: 199 TL
Fırın ve Saklama:
Emaye Kek / Tart Kalıbı: 119 TL
Emaye Fırın Tepsisi: 175 TL
Cam Saklama Kabı 4'lü: 119 TL
Metal Standlı Yağlık 2'li: 149 TL
Mutfak Yardımcıları:
Silikon Servis Seti 6'lı: 329 TL
Silikon Vantuz Kapak (17 cm): 100 TL
Streç Kapak Seti 6'lı: 149 TL
Rooc Bıçak Seti 6'lı: 100 TL
Rooc Çok Amaçlı Makas Seti 3'lü: 119 TL
Luminarc & Diğer:
Luminarc Tamperli Kase: 100 TL
Cam Kapaklı Kavanoz Çeşitleri (0.5L - 1L): 75 TL - 100 TL
Çift Renk Çemberli Badya: 50 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü: 149 TL
Poşetlik: 100 TL
3 Parça Banyo Aksesuarı: 129 TL
Şok'tan İste Gelsin (Mobilya)
Devran Metalli Kitaplık (Atlantik Çam/Siyah): 3.399 TL
Sonay 4 Bölmeli Kitaplık: 999 TL
Simya 3 Kapaklı Metalli Konsol: 2.099 TL
Fargo 4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop (Beyaz): 4.599 TL
Serra 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop (Ceviz Beyaz): 5.999 TL
Azer 2 Kapaklı Raflı TV Ünitesi: 1.899 TL
Livane 2 Kapaklı Raflı Metal Ayaklı TV Sehpası: 1.999 TL
Lorven Çekmeceli Aynalı Puflu Makyaj Masası: 4.499 TL
Lorven 2 Kapaklı Ayakkabılık: 1.999 TL
Lorven 4 Çekmeceli Şifonyer: 2.999 TL
Simay 4 Katlı Sepetli Oyuncak Dolabı: 849 TL
Marta Kapaklı Raflı Çalışma Masası: 1.899 TL
Küçük Ev Aletleri ve Elektronik
Kiwi Elektrikli Semaver: 1.699 TL (+100 Win)
Kiwi Işıklı Su Isıtıcısı: 799 TL (+100 Win)
Arzum Starblend Multi Blender Seti: 2.199 TL (+100 Win)
Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi: 1.250 TL
Sinbo Tost Makinesi: 599 TL
Kiwi Doğrayıcı: 699 TL
Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici: 675 TL
Torima Tavşan Figürlü Wireless Mouse: 249 TL
Philips Led Bulb 8W Ampul: 79,50 TL
Everest Dijital Yazı Tahtası: 90 TL
S-Link Ledli Işıldak: 249 TL (+50 Win)
Kişisel Bakım ve Temizlik
Head & Shoulders Şampuan Çeşitleri (600 ml): 279 TL
Pia Peluş Simit Lastik Toka / Taç Çeşitleri: 59 TL - 69 TL
Nivea Deodorant / Roll-on Çeşitleri: 129 TL
Oral-B Diş Macunu: 69,90 TL
Dove Güzellik Sabunu Çeşitleri: 39 TL
Bingo Matik (10 kg): 419 TL
Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü (33'lü): 239 TL
Peros Sıvı Bakım Deterjanı (3 L): 149 TL
Duru Granül Klasik (1000 g): 345 TL (1 Alana 1 Bedava)
Calgon Ultra Kireç Önleyici: 119 TL
Kasa Arkası (50 TL ve üzeri): Coffee Mate, Cocopops, Ülker Kremalı, Baby Turco Islak Havlu, Domestos.
Temel Gıda ve Atıştırmalık
Lio Riviera Zeytinyağı (2 L): 459 TL
Mis Tam Yağlı Yoğurt / Peynir Çeşitleri
Aytaç / Namet Şarküteri Ürünleri (Sucuk, Salam)
Anadolu Mutfağı Bakliyat Çeşitleri (Nohut, Fasulye)
Uno Ekmek ve Lavaş Çeşitleri
Çaykur Rize Turist Çayı (1000 g): 269 TL
Dimes Meyve Suyu Çeşitleri (1 L): 49 TL
Uludağ Gazoz Çeşitleri (2.5 L): 67 TL
Oyuncak ve Mutfak Ürünleri (Haftanın Win Ürünleri)
Gokidy Uzaktan Kumandalı Akrobatik Araba: 499 TL
Hot Wheels Enerji Pisti Yarış Seti: 999 TL
Barbie Chelsea ve Midilli Atı: 599 TL
Disney Princess Moda İkonu Bebekler: 449 TL
Haftanın Win Ürünleri:
Akcam Cam Ayaklı Kek Tabağı: 239 TL (+40 Win)
Paşabahçe Aurora Oval Tabak 3'lü: 199 TL (+30 Win)
Cambu Borosilikat Cam Bardak Seti 4 Parça: 179 TL (+30 Win)
Şok'tan İste Gelsin (Elektronik)
Torima Şarjlı Tüy Temizleme Makinesi: 509 TL
Torima Şarjlı Sporcu Masaj Aleti: 429 TL
Torima Buharlı Seyahat Ütüsü: 849 TL
Braun Silk-épil 1170 Epilatör: 1.399 TL
Philips Magsafe Powerbank: 1.499 TL
Xiaomi Microwave 20 L Mikrodalga Fırın: 4.499 TL
Emsan Bella Gusto Stand Mikser: 4.399 TL
Arzum Sultane Izgara ve Tost Makinesi: 2.399 TL