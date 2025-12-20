ŞOK’ta indirim heyecanı: 20-23 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı
Alışveriş tutkunlarının ve bütçe dostu fiyat arayanların merakla beklediği yeni dönem indirim listesi nihayet belli oldu. İşte 20-23 Aralık indirimli alışveriş kataloğu...
Perakende sektörünün önemli oyuncularından ŞOK Market, müşterilerinin yüzünü güldürecek yeni kampanya döneminin startını verdi. 20 Aralık Cumartesi günü itibarıyla başlayacak ve 23 Aralık tarihine kadar raflarda kalacak olan fırsat ürünleri, tüketicilerin beğenisine sunuldu.
Ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan listede, onlarca farklı kalemdeki üründe fiyatların aşağı çekildiği ve indirim fırtınasının kaldığı yerden devam ettiği duyuruldu.
İşte 20-23 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu
