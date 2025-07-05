Tarım Kredi Koop Çiftçi Marketi’nden indirim yağmuru! Bu fırsatlar kaçmaz
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 6 Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Temmuz ayına özel hazırlanan kampanyada, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kalem cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. İşte katalog...
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