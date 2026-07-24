Tarım Kredi KOOP Market'ten fiyatları dibe çeken kampanya! 27 Temmuz'a kadar geçerli, bu indirimleri sakın kaçırmayın!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 27 Temmuz'a kadar raflarda yer alacak yeni indirimli ürünler kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu.
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