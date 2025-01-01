Tarım Kredi Kooperatif Market 01-06 Ocak 2025 indirim kataloğu yayınlandı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ocak ayına özel indirimler ile rafları süslemeye başladı. 01-06 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi yayımlandı.
Yayınlanma:
Tarım Kredi Marketlerde, gıda ve temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün, avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı. İşte 2025’in ilk haftasında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerdeki indirimli ürünler!
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