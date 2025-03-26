Tarım Kredi Market'te dev indirim! 25-31 Mart kataloğu yayımlandı
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, Mart ayının son haftasında büyük indirim kampanyasıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor. 25-31 Mart 2025 tarihleri arasında birçok temel gıda ve ihtiyaç ürününde cazip fiyatlar sunulacak.
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Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketleri, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 25-31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğu yayımlandı.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu!
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