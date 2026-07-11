Tarım Kredi'de hafta sonu indirimi başladı! Fiyatlar dibe çekildi, gören markete koşuyor!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 10-12 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak "Fırsat Dolu Hafta Sonu" kampanyasını duyurdu. Tüketicilerin merakla beklediği yeni indirim listesinde süzme bal, ceviz içi ve taze beyaz peynir gibi kahvaltılık ürünlerdeki cazip fiyatlar öne çıkıyor.
Yayınlanma:
1 43
2 43
3 43
4 43
5 43
6 43
7 43
8 43
9 43
10 43
11 43
12 43
13 43
14 43
15 43
16 43
17 43
18 43
19 43
20 43
21 43
22 43
23 43
24 43
25 43
26 43
27 43
28 43
29 43
30 43
31 43
32 43
33 43
34 43
35 43
36 43
37 43
38 43
39 43
40 43
41 43
42 43
43 43