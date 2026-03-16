Yarın BİM’e ne geliyor? BİM 17-18 Mart Aktüel kataloğu: Dev TV, mobilya ve temel gıda ürünlerinde indirim
BİM 17-18 Mart 2026 Aktüel kataloğu satışa çıkıyor. Yeni haftada 75 inç dev TV'den ankastre sete, Solo bambu serisinden mobilya ve temel gıda ürünlerine kadar onlarca indirimli ürün raflarda yerini alacak. İşte BİM 17-18 Mart fiyat listesi ve tüm ürünler.
Temizlik ve Hijyen Ürünleri
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı (48'li): 329 TL
Solo Bambu Kağıt Havlu (16'lı): 189 TL
Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsülü (80'li): 315 TL
Persil Toz Deterjan (9 kg): 299 TL
Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L): 145 TL
Cif Ultra Sakura Ovma Kremi (750 ml) + Kir ve Yağ Sökücü Sprey (1025 ml): 145 TL
Sparx Diamond Sıvı Bulaşık Deterjanı (650 ml): 69 TL
Bulut Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı (1500 ml): 99 TL
Bulut Çamaşır Parfümü (210 g): 125 TL
Güldal Çamaşır Suyu (4 L): 66,50 TL
Giz Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı (750 g): 69 TL
Miss Soda Plus (500 g) + Arap Sabunu (1 L): 99 TL
Blume Peçete (200'lü): 42,50 TL
Cepli Sunum Peçete (20'li): 39,50 TL
Kişisel Bakım ve Kozmetik
Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi (Maxi/Junior/XLarge): 449 TL
Orkid Hijyenik Ped (Normal/Uzun/Günlük): 85 TL - 89 TL arası
Caldion-Jagler Deodorant Seti (2x150 ml): 159 TL
Restorex Şampuan (900 ml): 129 TL
Neutrogena Yoğun Bakım Kremi (200 ml): 99 TL
Signal White Now Diş Macunu + Diş Fırçası Seti: 99,50 TL
Bade Naturel Saç Bakım Biberiye Çeşitleri: 229 TL
Dermokil 3D Kapsül Yüz Nemlendiricisi (50 ml): 99 TL
Dermokil Kil Maskesi (30 ml): 55 TL
Dermokil Twister Vücut Losyonu (200 ml): 109 TL
Venus Riviera Tıraş Bıçağı (2'li): 199 TL
Uni Baby Aile Islak Havlu (90'lı): 29,50 TL
Evcil Hayvan Ürünleri
Friskies Yaş Kedi Maması (4x85 g): 65 TL
Atıştırmalık ve Tatlılar
Züber %100 Yer Fıstığı Ezmesi (315 g): 209 TL
Keyifçe Cevizli Muska (400 g): 149 TL
Mascho Çikolata Kaplı Hurma (200 g): 139 TL
Aktürk Vanilyalı Gofret (1 kg): 119 TL
Nuga Kakaolu Fındık Kreması (650 g): 219 TL
Aşhane Bademli Kömbe Kurabiye (150 g): 60 TL
Fellas Kuruyemiş Bar (Antep Fıstıklı): 69,50 TL
Züber Meyve Bar (Chia ve Hindistan Cevizli): 49,50 TL
Eti Gong Karışık Baharatlı Mısır Patlağı (110 g): 53 TL
Bifa Thinster Sütlü ve Çilekli Kremalı Gofret (142 g): 35 TL
Mooie Kakao Kaplamalı Marsmallowlu Bisküvi (90 g): 27 TL
Emsal Kıyılmış Yer Fıstığı (100 g): 19,50 TL
Bebeto Espresso Aromalı Yumuşak Şekerleme (70 g): 35 TL
Eti Canga Yer Fıstıklı Kaplamalı Gofret (34 g): 17,50 TL
Kent Tofita Aromalı Şekerleme (47 g): 17,50 TL
İçecekler
Le'monatta Karadutlu Limonata (1 L): 45 TL
Ofçay İlk Hasat Dökme Siyah Çay (500 g): 145 TL
Jacobs 3'ü 1 Arada Hazır Kahve (16'lı): 99 TL
Le Cola Gazlı İçecek (2,5 L): 49,50 TL
Will Aromalı İçecek Çeşitleri (3 L): 49 TL
Redbull Yaban Mersini Aromalı Enerji İçeceği (250 ml): 49 TL
Sek Kahveli İçecek Latte (285 ml): 49,50 TL
Kınık Portakallı Bursa Gazozu (6x200 ml): 69 TL
Karlıtepe Limonlu-Tuzlu Mineralli Gazlı İçecek (6x200 ml): 49,50 TL
Teatone Şeftali Aromalı Şekersiz Soğuk Çay (1 L): 23,50 TL
Takviye Gıdalar
Zühre Ana Macun Çeşitleri (240 g - Kudret Narı/Sultan Macunu): 199 TL
Süt ve Süt Ürünleri
Binvezir Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 349 TL
Otat Tereyağı (1000 g): 499 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 179 TL
Dost Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 119 TL
Tahsildaroğlu / Kazdağı Çiftliği Klasik Dilimli Beyaz Peynir (450 g): 199 TL
İçim Labne (3x180 g): 159 TL
Sancak Eski Kaşar (300 g): 159 TL
Milk Academy Krem Peynir (500 g): 92 TL
İçim Rulo Kaymak (150 g): 89,50 TL
Arpacı Yöresel Peynir Çeşitleri (200 g): 89 TL
İçim Ayran (2 L): 79,50 TL
İçim Laktozsuz Kefir (1 L): 79,50 TL
Activia Mix&Go Çilek (3x183 g): 125 TL
Dost Tam Yağlı Süt (1 L): 45 TL
Activia Probiyotik Yoğurt (400 g): 65 TL
Binvezir Ayran (250 ml): 14,50 TL
Et ve Şarküteri Ürünleri
Akşeker Dana Kangal Sucuk (450 g): 269 TL
Pınar Hindi Salam Açıkbüfe (900 g): 139 TL
Namet Dana Macar Salam (150 g): 79,50 TL
Dondurulmuş Gıda ve Tatlılar
Lezita Piliç Döner (1000 g): 249 TL
Akdo Kestaneli Dondurma (680 ml / 500 g): 175 TL
Artisan Cake Factory Fıstık Pasta (145 g): 175 TL
Superfresh Mantı (1 kg): 160 TL
Maret Soslu Dana Döner (300 g): 159 TL
Gedik Piliç Acılı Bonfile (700 g): 149 TL
Teknoloji ve Elektronik Ürünler
TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google Smart LED TV: 40.990 TL
HP OfficeJet Pro 9730 Wifi AiO Yazıcı: 13.900 TL
North Pacific Ledli Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TL
Qu Islak Kuru Saç Düzleştirici Airstrait: 7.500 TL
Qu Ipl Lazer Epilasyon Buz Soğutmalı: 4.900 TL
Beyaz Eşya ve Saatler
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set (3'lü - Fırın, Davlumbaz, Ocak): 15.500 TL
G-Shock Kol Saati Çeşitleri (GMD-B300SC): 3.500 TL
Casio Kol Saati Çeşitleri (LA670WEA): 2.199 TL
Pierre Cardin Kol Saati: 1.389 TL
Mobilya Grubu (SSB Furniture)
Rose 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop: 7.450 TL
Rose 4 Kapaklı Konsol: 3.750 TL
Rose 4 Bölmeli Ayakkabılık: 3.250 TL
Eco Kahve Ünitesi: 3.050 TL
Rose 3 Çekmeceli Şifonyer: 2.750 TL
Rose 3 Kapaklı TV Ünitesi: 2.450 TL