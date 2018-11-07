Masalı bırak; Van’a bak

Türkiye’de adeta bir masal diyarında yaşıyoruz. Konuşulan konulara, mesele ettiğimiz hususlara, bize dayatılan gündemlere bakınca siz de bunu hissetmiyor musunuz? Bir tarafta Pamuk Prenses tadında mutluluk kelebekleri, diğer tarafta ejderhalarla boğuştuğunu zannedenler, ama hep başkasının ortaya attıklarıyla oyalanan bir Millet.Candan Erçetin’in ‘Ninni’ şarkısını aratmamacasına, sahte gündemlerin içinde boğulup gidiyoruz. Kimilerimiz ise toptan her şeye duyarsız. Rahmetli Cumhurbaşkanı Demirel’in tabiriyle ‘meseleleri mesele etmezseniz mesele kalmaz’ ilkesini şiar edinenler de ülkeyi küçümseyerek, dünya vatandaşı olmaya çalışıyor.Oysa dünya vatandaşı olmak yerine, dünyada nelerin konuşulduğuna baksak daha doğru olmaz mı? Ekonomi başta olmak üzere bambaşka bir sürece doğru koşar adım giden bir dünyada, kayıkçı kavgası yapan insanlar gibiyiz.Sonra bu masal diyarında biri çıkıyor; Van’da bir ateş yakıyor; dünyamız aydınlanıyor. ‘Geleceği Aydınlatan 65 Vanlı Projesi’nde bahsediyorum. 20,6 yaş ortalamasıyla, yüzde 37,5 işsizliğin olduğu bu ilde konuşulan proje insana ‘acaba’ mı dedirtiyor; umutlandırıyor.Van’ın İpekyolu Belediyesi’nin, Türkiye Bilişim Derneği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı paydaşlığındaki Dijital İpekyolu Atölyesi inanın çok kıymetli.Gencecik çocukların 10 ay boyunca ücretsiz alacağı eğitimlerden bir Bill Gates çıkmayacağının garantisi var mı? Hepsi bir yana böylesi bir iklimin Türkiye’de ama en çok işsizliğin bu denli yüksek olduğu bir ilde oluşturulması sanıldığından daha büyük bir umudu aşılıyor.Aslında Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi 2. Başkanı Levent Karadağ çok uzun zamandır, farklı illerde genç kuşaklar üzerinde bu ortamı sağlamak için uğraş veriyor. Karadağ, Türkiye’ye dijital dönüşüm ışığının Van’dan yanacağını söyleyerek sadece Van için değil, ülke açısından da önemli bir mesaj veriyor.Benzer bir konuyu geçtiğimiz günlerde Yazalım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş ile de konuşmuştuk. Türkiye’nin yol haritasını kurgulayacak sektörler seçiyorsak, dijitalleşen dünyada aradaki farkı bir anda minimuma indirmenin yolu yazılımdan, bu alandaki yaratıcılığın tetiklenmesinden ve desteklenmesinden geçiyor.Tekrar Van’daki projeye dönersek, bu kodlama atölyesindeki eğitimlerde ne verilecek? Yapılan açıklamayı bire bir aktarmam gerekiyor:“Dijital İpekyolu Kodlama Atölyesi oluşturulması, 120 gence temel bilişim ve dijital beceriler eğitimi verilmesi, 20 gence ileri düzey bilişim ve dijital beceriler eğitimi verilmesi, 160 çocuğa temel bilişim ve dijital beceriler eğitimi verilmesi, 45 öğrenciye ileri düzey bilişim eğitimi verilmesi, 65 girişimci kurum veya esnafa eğitim ve konularla ilgili proje yapılması, 65 Vanlı gruplar halinde özel projeler geliştirilmesi, kodlama konferansı ve festival organize edilmesi, 16 Vanlı çocuk ve gencin Ankara ve İstanbul teknoloji gezi ve mentörlük çalışmaları, online kodlama öğrenme platformunun geliştirilmesi hedeflendi.”Şimdi başa dönüp tekrar bir soruyu gündeme taşımamız gerekiyor. Elbette güncel sorunlarımızı masaya yatıralım. Zaten büyük ülke tek gündemli olmayan ülkedir. Ama elinizi vicdanınıza koyun. Bu kadar yoğun ve hızlı gündem arasında hiç mi sıra ülkenin kalkınmasına yönelik projelere, çalışmalara gelmeyecek?Hangi şarkıcının bilmem kimle ne konuştuğunu, siyasetçilerin koltuk uğruna birbirlerine nasıl hakaretler yağdırdığını, hangi yarışmada kimin kazandığını konuşacağımıza, bir de Van’da yakılan bu ışığa dönsek, bir hafta, sadece bir hafta bunu konuşsak, sizce de boş konuşup koltuk kapanlar ne yapacağını şaşırırken, biz yarına daha güvenle bakmaz mıyız?