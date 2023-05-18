ABD'nin savaş gemisi GKRY'de: KKTC ve Dışişleri'nden tepki geldi

ABD, Doğu Akdeniz ve Ege’de kışkırtmasını sürdürüyor.

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaklaşık kırk yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının ardından skandal bir adım daha attı.

Rum askerlerine eğitim veren Washington yönetimi, şimdi de Arleigh Burke savaş gemisini, Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Limasol Limanı'na gönderdi.

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasına yönelik ortak taahhüdün güçlendiği belirtildi.

Geminin Rum limanına demirlemesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tepki gösterdi. Tatar, ABD'nin silah ambargosundan sonra attığı adımların doğru olmadığını söyleyerek "Bu adımlar tansiyonu artırıcı, güven ortamını dinamitler" dedi.

- ABD, Kıbrıs’ta gerçekten eşitlik temelinde bir anlaşma istiyorsa, ki istediklerini söylüyorlar, o zaman bu yapılanlar doğru değildir. Kıbrıs’ta çatışma kültürü istemiyoruz. Silahlanmalar, savaş gemilerinin Rum limanlarına demirlemeleri Kıbrıs’ta barışa hizmet etmez.

Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’ndan da KKTC’nin açıklamasına destek geldi. ABD’ye tepki gösterilen açıklamada Türkiye’nin, Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.