ABD'nin savaş gemisi GKRY'de: KKTC ve Dışişleri'nden tepki geldi

ABD donanmasına ait Arleigh Burke (Arli Börk) savaş gemisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi limanına demirledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hızla tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan gelen tepkiyi destekleyerek, "ABD’yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz" dedi.

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ABD, Doğu Akdeniz ve Ege’de kışkırtmasını sürdürüyor.

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaklaşık kırk yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının ardından skandal bir adım daha attı.

Rum askerlerine eğitim veren Washington yönetimi, şimdi de Arleigh Burke savaş gemisini, Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Limasol Limanı'na gönderdi.

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasına yönelik ortak taahhüdün güçlendiği belirtildi.

Geminin Rum limanına demirlemesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tepki gösterdi. Tatar, ABD'nin silah ambargosundan sonra attığı adımların doğru olmadığını söyleyerek "Bu adımlar tansiyonu artırıcı, güven ortamını dinamitler" dedi.

- ABD, Kıbrıs’ta gerçekten eşitlik temelinde bir anlaşma istiyorsa, ki istediklerini söylüyorlar, o zaman bu yapılanlar doğru değildir. Kıbrıs’ta çatışma kültürü istemiyoruz. Silahlanmalar, savaş gemilerinin Rum limanlarına demirlemeleri Kıbrıs’ta barışa hizmet etmez.

Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’ndan da KKTC’nin açıklamasına destek geldi. ABD’ye tepki gösterilen açıklamada Türkiye’nin, Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

- ABD’nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada’da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD’yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Mavi Vatan # KKTC # GKRY # ersin tatar # dışişleri bakanlığı

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