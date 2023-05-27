Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan nefes kesen eğitim uçuşu: Akdeniz'de gövde gösterisi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçakları Kıbrıs açıklarında eğitim uçuşu yaptı. Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz uluslararası hava sahasında yapılan uçuşun görüntüleri takdir toplandı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanılığı paylaştı.